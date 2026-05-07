JR東日本によると、7日午後5時10分ごろ、東北新幹線上りの那須塩原―宇都宮間を走行中のやまびこ車内で異臭があり、宇都宮駅で乗客を降ろし区間運休した。乗客が持っていた容器から液体が漏れたとみられ、警察が状況を調べている。