第1日、2番でティーショットを放つ福山恵梨。4アンダーで首位＝茨城GCワールド・サロンパス・カップ第1日（7日・茨城県茨城GC＝6718ヤード、パー72）国内四大大会第1戦は33歳でツアー未勝利の福山恵梨が5バーディー、1ボギーの68で首位発進した。昨年2位の藤田さいきが荒木優奈、大久保柚季、アマチュアの呉受旻（韓国）とともに2打差の2位。昨季の年間女王、佐久間朱莉は72で9位。前年覇者の申ジエ（韓国）は菅楓華、高橋彩華