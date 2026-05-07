今週は東京競馬場で、第31回NHKマイルカップ（GI、芝1600m）が行われる。確たる中心馬不在の今年は波乱ムードが漂う一戦だ。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬18頭の全頭診断を行う。 ■NHKマイルカップ2026 出走予定馬全頭診断 ・アスクイキゴミ 新馬戦勝利後に臨んだチャーチルダウンズカップ。5番人気の低評価を覆す好走で重賞ウイナーの仲間入りをはたした。前残りを利したレースぶりから