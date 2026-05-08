住宅展示場を訪れると、最新の設備や洗練された空間に心が躍る--そんな経験をした人も多いだろう。だが、その“楽しい見学”の裏側で、営業担当はある明確なゴールに向かって動いている。しかも、多くの来場者はその思惑に気づかないまま、商談の席へと導かれていくのが実情だ。元住宅営業マンが現場のリアルを語る。 【画像】『住宅業界ぶっちゃけ話元営業マンが暴露する儲けのカラクリ』 『住宅業界ぶっちゃけ