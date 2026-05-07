◇女子ゴルフツアー ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ(7日、茨城ゴルフ倶楽部)女子ゴルフの国内メジャー初戦が開幕し、昨季の年間女王・佐久間朱莉選手が初日を5バディー、3ボギー、1ダブルボギーで首位と4打差のイーブンパーでスタートしました。3ホール目の12番ではダブルボギーで苦しい出だしも、13番から3連続でバーディーを奪い、女王らしい力を見せ立て直しました。佐久間選手は「たくさんバーディーを