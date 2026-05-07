えん罪の可能性がある場合に裁判をやり直す「再審」制度の見直しを巡り、自民党は7日、法務部会と司法制度調査会の合同会議を開いた。会議では、法務省が示した、裁判所が再審を決定した場合、検察が不服を申し立てる「抗告」を「原則禁止」（十分な理由がある場合を除いて禁止）とする見直し案を巡り議論したが、党内の了承は得られなかった。会議に出席した、柴山元文部科学大臣は、記者団の取材に応じ、「法務省の再修正案につ