世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。5月5日（火）に放送された同番組で永野は、「態度がさ、悪すぎるよね！」「応援しがいがない！」とスポーツ選手を批判。マイナスイメージからスポーツにハマれずにいたが、その態度が一変し…。【映像】“永野JAPAN”監督永野、ベンチコート姿で華麗に登場し…今回は、男性会社員（24歳