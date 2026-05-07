福島県の磐越自動車道で6日朝、新潟市の北越高校の男子ソフトテニス部の部員20人が乗ったマイクロバスがクッションドラムに衝突し男子生徒1人が死亡した事故で、死亡した男子生徒の家族が新潟県警を通じ報道機関に向けてのコメントを発表しました。「私たち家族は、大切な存在である息子を今回の思いがけない出来事で失い、深い悲しみの中におります。そしてこの状況をまだ受け止めきれずにおります。今は、1日も早く私たち家族や