サンロッカーズ渋谷は5月7日、「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27シーズン」よりチーム名を「TOKYO SUNROCKERS（東京サンロッカーズ）」へ変更することを発表した。 SR渋谷は「B.LEAGUE PREMIER」参入に向け、ホームタウンを渋谷区から江東区へ移転。アルバルク東京のホームアリーナでもあるTOYOTA ARENA TOKYOを新本拠地として共同使用する。クラブ名には「より広く“東