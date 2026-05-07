今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日本の通貨当局による為替介入への警戒感や米国とイランの戦闘終結に向けた合意への期待感が上値を抑えそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円６０銭～１５６円８０銭。 米ニュースサイトのアクシオスは６日、米国がイランとの戦闘終結に向けて１ページの覚書を準備し、合意に近づいていると報じた。イランは米国の提案を精査していると伝わっており、