大型連休明けとなった７日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比３３２０円高の６万２８３３円と過去最大の上げ幅で史上最高値を大幅更新した。全体株価が５万円を超えてきたあたりから、１日１０００円を超える値動きがあっても全く驚かなくなったが、それにしても１１兆円近い売買代金をこなし、一時３５００円を超える値幅は何か夢を見ているような気分にすらさせられる。相変わらずＡＩ・半導体関連の主力どころを中心