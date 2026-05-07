岩田剛典（GAN）が7月1日にリリースするニューシングルのタイトルが、『Who's Next / RISE NOW』に決定。あわせて、最新のアーティスト写真と全CDシングル形態のジャケット写真も公開された。 （関連：【画像あり】岩田剛典（GAN）、ニューシングル『Who's Next / RISE NOW』全5形態ジャケット写真） 本作は両A面シングルとなり、楽曲の詳細は後日発表。夏に先駆けて放たれる本作は、エッジの効いた