イラスト：飯田ともき 4月27日（月）から5月4日（月）まで実施したアンケート、「製品に付属のレンズケース使っている？」の回答編です。 var pie = new d3pie("pieChart_0",{ "header": { "title": { "text": "製品に付属のレンズケース使っている？", "fontSize": 18, "font