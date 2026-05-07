【その他の画像・動画等を元記事で観る】 三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーであり、ソロアーティストとしても活動するGAN（岩田剛典）が、7月1日に2026年第1弾シングルをリリース。このたび、そのタイトルが「Who’s Next / RISE NOW」であることが発表され、ダブルAサイドシングルとなることがわかった。 ■新曲「Who’s Next」は『KCON JAPAN 2026』で初披露決定 最新アーティスト写真、および、