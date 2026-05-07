【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERの新曲「CHOOM」に関するチャレンジ動画が、SNSで人気を集めている。 ■MVはYouTubeグローバルチャートで2日連続トップ！ グループが所属するYGエンターテインメントによると、YouTube、Instagram、TikTokなど主要プラットフォームで「CHOOM」の音源を使用した動画は約10万本を突破。 「CHOOM」は5月4日（日本では5日）に発売された3rd