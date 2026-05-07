5月第1週の上昇率ランキングの1位の「ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）」は期中に純資産のほとんどが解約されており、基準価額の上昇は信託財産留保額など特殊要因によるものです。実質的な上昇率トップの「レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド」は信託財産の純資産総額の概ね2倍相当額の投資をしています。 下落率ランキング上位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるもので