日本通信 [東証Ｐ] が5月7日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比11.7％増の11.1億円に伸び、5期連続増収となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比22.6％減の2.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の11.0％→8.0％に低下した。 株探ニュース