世紀東急工業 [東証Ｐ] が5月7日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比8.5％増の62.7億円になり、27年3月期も前期比5.1％増の66億円に伸びる見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を70円→71円(前の期は90円)に増額し、今期も前期比4円増の75円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.9％増の19.1億円に伸び、売上営