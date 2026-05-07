特産品への親しみや地元への愛着を育もうと、大村市の小学校で茶摘み体験が行われました。 大村市立東大村小学校が企画した「茶摘み体験」。 2004年から開催している恒例行事で、7日は、児童36人のほか近くの保育園児や老人ホームの入居者など計約80人が参加しました。 県内でも珍しく学校の敷地内にある茶畑で、児童らは地域の人たちに教わりながら新芽を丁寧に摘み取りました。 また、今年