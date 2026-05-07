大きな身が特徴の長崎市戸石地区のイワガキが、夏にかけて旬を迎えます。 直売所や地域の飲食店では、7日から提供が始まりました。 3年ほどかけて大切に育てられた、長崎市戸石地区の『イワガキ』。 1個200グラム～300グラムで、冬に出荷されるマガキの倍以上の大きさです。 （鈴木 長崎市長） 「立派ですね～」 7日に旬の売り場を訪れたのは、鈴木 長崎市長。 去年オープンした、たち