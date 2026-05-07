今年の大型連休期間中に「西九州新幹線」を利用した人は、約11万人でした。 前の年と比べると、やや増加となりました。 JR九州によりますと、先月24日から今月6日までの大型連休中、西九州新幹線の利用者は、約11万人で、前の年と比べ、約7000人増加しました。 下りのピークは3日で、午前10時26分発(武雄温泉駅)が、乗車率107％。 上りは6日で、午後5時10分着(武雄温泉駅)が、乗車率130％でした。 前の年と比べ、