モデルの冨永愛さん（43）が7日、自身のSNSを更新し、出産したことを報告しました。冨永さんは2025年12月、自身のインスタグラムで俳優・山本一賢さんとの間に新しい命を授かったことを報告していました。■冨永愛さんのコメント（本人のインスタグラムより）皆様へ無事、出産できましたことをここにご報告します高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全う