俳優の草磲剛さん（51）が7日、所属事務所の公式サイトを通じて第1子が誕生したことを発表しました。草磲さんは2020年12月に、一般女性と結婚したことを発表していました。■草磲剛のコメント全文（所属事務所の公式サイトより）ご報告私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。2026年