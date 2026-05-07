熊本県八代市の庁舎建設工事をめぐり、6000万円を受け取った疑いで市議の男ら3人が逮捕されました。八代市役所前から中継です。収賄事件の舞台となった、熊本県八代市役所です。7日午後3時半過ぎに、熊本県警と警視庁の捜査員14人が、市議会事務局などに家宅捜索に入りました。あっせん収賄の疑いで逮捕されたのは、八代市議会議員の成松由紀夫容疑者（54）と、会社役員の園川忠助容疑者（61）、元市議の松浦輝幸容疑者（84）です