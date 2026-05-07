兵庫県朝来市では藤の花が見頃を迎えています。 兵庫県朝来市の白井大町藤公園では薄紫やピンク、白などの藤の花が見頃を迎えています。約500メートルある藤棚は地元の人たちが大切に世話をしてきた野田藤や千寿紅藤など9品種、約140本で作られています。 4月は暖かい日が多かったため例年より1週間ほど開花が早かったということで訪れた人は藤の甘い香りに包まれながら写真を撮影していました。 「めっちゃいいに