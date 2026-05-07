群馬県高崎市で、住宅の敷地内に干されていた女性用の下着を盗んだとして37歳の男が逮捕されました。警察によりますと、無職の松本英明容疑者は今年3月、高崎市の住宅にある車庫内に干されていた女性用の下着1枚を盗んだ疑いが持たれています。松本容疑者は調べに対し容疑を認め、「女性用の下着に興味があった」などと供述しています。松本容疑者は「去年の夏ごろから市内の住宅に干してあったパンツやブラジャーを盗んでいた」と