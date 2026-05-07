開設７６周年記念「Ｇ３・五稜郭杯争奪戦」が１４〜１７日に、北海道の函館競輪場でナイター開催として行われる。このＰＲのため、函館市競輪事業部の田村隆弘部長、日本競輪選手会北海道支部長の山田敦也（４２）らが７日、東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。当地での開設記念は２年ぶり。美しい函館の夜を彩るべく、Ｓ班からは現時点で４人が参戦を予定している。地元の北海道支部からは川津悠揮、菊地圭尚、小堀敢太