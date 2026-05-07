大相撲の音羽山親方（元横綱・鶴竜）が7日、東京都墨田区の音羽山部屋で取材に応じ、右耳を痛めた大関復帰の霧島（30＝音羽山部屋）について「大丈夫。鼓膜は破れていない」と説明した。6日に出向いた荒汐部屋での稽古中に患部を負傷。この日は、部屋での稽古を休んだ。「毎日やっているから」と疲労などを考慮したという。出稽古や時津風一門の連合稽古などで夏場所（10日初日、東京・両国国技館）に向け、調整中。「悪くな