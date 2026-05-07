テレビ東京系「出川サンド伊達とゼロの神さま〜ＷＨＹ！ゼロなんですか？〜」が６日に放送された。出川哲朗、サンドウィッチマン・伊達みきおがＭＣを務めるバラエティー。世の中の気になる“ゼロ”を大調査する。給料を飲み代につぎ込む「貯金ゼロ」女子にスポットが当てられると、伊達は自身も若手時代は経済的に苦労していたことを述懐。「３０歳のとき、僕、ポケットに１００円持ってなかったです。ゼロとは言いません。