ボートレース福岡の「ボートレース福岡レストラン和風ダイニングかっぱ杯」は８日、開幕する。前検日の７日にはエンジン抽選やＳ特訓などが行われた。先月３０日に優勝戦が行われた、まるがめのＧＷシリーズで自身５年ぶり２回目の優勝を飾ったのが木谷賢太（３０＝香川）。節間オール３連対での圧倒Ｖだった。「やっと２回目か、という感じでホっとしたのが一番ですね。最近はボチボチ合わせられている。まるがめでも前検はそ