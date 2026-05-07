ボートレース芦屋の「日本トーター杯」は７日、予選２日目が行われた。立間充宏（５１＝岡山）は２日目６Ｒ、３コースから鮮やかなまくり差しを入れて快勝。前半も２コース差しで２着としており、２日目は２走２連対の好走。得点率５位タイで予選最終日を迎える。「伸びもいいが、特に出足がいい。とにかく乗り心地がいい。レースがしやすいし、スタートもしやすい」と、今節の相棒３９号機の動きに納得の表情を浮かべる。準