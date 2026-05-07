三代目 J SOUL BROTHERSの登坂広臣の “現在の姿” が、4月27日、HiGH＆LOW公式Instagramで公開され、大きな衝撃を与えている。「動画の内容は『HiGH＆LOW THE MOVIE』シリーズ10周年を記念した『HiGH＆LOW 10TH ANNIVERSARYウエハース』の告知でした。登坂さんは、これまでのイメージとは一線を画すビジュアルを披露。シームレスなメガネにナチュラルなヘアスタイル、落ち着いたトーンの衣装という “知的系” の装いで、静か