タレントの南明奈（３６）が７日、東京・浜離宮朝日小ホールで行われた「第１８回ベストマザー賞２０２６」の授賞式に出席した。同賞は「子育ての多様性」「ママの多様性」をテーマとして、一般のママ・パパの投票・得票により選出される。今回から新設されたタレント部門での受賞となった南は、２０１８年にお笑いコンビ・よゐこの濱口優と結婚。２２年に男児を出産してからは、服装や訪れる場所など、生活に大きな変化があ