俳優の草なぎ剛（５１）が７日、所属事務所の公式サイトを通じて、第１子が誕生したことを発表した。サイトでは草なぎ剛名義で「ご報告」と題し、「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」とつづった。なお、「出産後の母子のプライバシー保護の観点から、取材・撮影等はご遠慮くださ