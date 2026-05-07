右腕の疲労感で負傷者リスト入りしているアストロズの今井達也投手（２７）が３Ａで２試合でリハビリ登板を終え、次戦でメジャーのローテーションに復帰することになった。エスパダ監督が「彼はローテーションにふさわしい投手だ。メジャーで投げる準備はできている。われわれは彼を迎え入れ、万全の状態に仕上げるつもりだ」と「ＥＳＰＮ」などに明かした。２勝目を目指して３戦目のマウンドに立つことになるが、今井は制球に