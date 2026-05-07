レオナルド・ディカプリオの24歳年下の恋人でモデルのヴィットリア・チェレッティが、ファッションの祭典「メットガラ」に登場。引き締まった腹筋を大胆にのぞかせ、美しいドレス姿を披露した。【写真】アートなボディヴィットリア・チェレッティ、美腹筋際立つドレス姿毎年5月の第1月曜日に開催されるメットガラは、メトロポリタン美術館コスチューム・インスティチュートの特別展のオープニングを祝う完全招待制のビッグイ