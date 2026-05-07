楽天・前田健太投手（３８）、中込陽翔投手（２４）、渡辺翔太投手（２５）が７日、出場選手登録を抹消された。１１年ぶりにＮＰＢに復帰した右腕は今季４試合に登板して０勝２敗、防御率４・４１。前日６日の日本ハム戦（楽天モバイル最強）に先発し、５イニングで８２球を投げて、３安打２四球、１失点だった。力投したが、勝ち負けはつかず、今季初白星はお預けとなっていた。この日は２軍の先発投手練習に参加。キャッチボ