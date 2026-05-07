広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝佛教大＝が１０日のヤクルト戦（マツダ）でプロ初先発することが決まった。マツダで投手練習に参加し「チームが勝てるピッチングっていうのを一番心がけてやっていきたいなと思います」と意気込んだ。当日は「ＣａｒｐＭｏｔｈｅｒ’ｓＤａｙ２０２６」として開催され、試合前には、８人きょうだいを育てた赤木の母・恵美さんが「スペシャル始球式」を行う。すでに連絡も取っ