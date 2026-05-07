子どもの遊びから、大人も楽しめるカルチャーとしてすっかり定着した【ガチャ】。次々と登場する趣向を凝らした新作は、コレクション心をくすぐるアイディアが詰まっています。中でも、サンリオキャラクターとのコラボアイテムは人気が高く、新作が発表されるたびに話題に！ 今回は、そんな注目を集める「サンリオアイテム」をご紹介します。 桜 × キティちゃん × ピンクの可愛いがギュッ 桜の花を手にし