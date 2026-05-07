大相撲の幕内・伯乃富士（伊勢ケ浜）が７日、東京・墨田区の高砂部屋に出稽古に出向いた。関取衆らによる申し合い稽古では計１４番相撲を取り「いい稽古ができた」と振り返った。伯乃富士は１月の初場所の取組で負った「左母趾ＭＴＰ関節外側靱帯損傷」を春場所で悪化させ、春巡業を休場。４月は治療に専念していた。相撲を取る稽古を再開させたのは５月に入ってからだというが、この日の稽古では軽快な動きを見せ、「（左足の