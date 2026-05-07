シンガー・ソングライターでベーシストのポール・マッカートニーが、元ザ・ビートルズのバンドメートのリンゴ・スターとの初となる正式デュエット曲「ホーム・トゥ・アス」を8日にリリースする。 【写真】女性ファンは悲鳴若き日のポールと在りし日のジョン・レノンさん ポールによると、スタジオに立ち寄ったリンゴがドラムを叩いたこと