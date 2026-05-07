岡山市役所 岡山市は、6月5日まで「岡山市景観まちづくり賞」の作品を募集しています。この賞は、良好な景観形成や地域の魅力あるまちづくりに寄与した建築物などの建築主・設計者・施工者などを表彰することで、美しく風格のある景観まちづくりを進めようと、市が1971年に設けました。対象となる建造物は、岡山市内にあり、4年以内（2022年5月1日～2026年4月30日の間）に完成したもので、住宅や店舗などの「建築物