5連休のゴールデンウィークが終わり、きょう7日から仕事という人も多いのではないでしょうか。 【写真を見る】次の祝日は…7月20日(月)「海の日」GWが終わり通常通りの生活に ｢気が重い｣｢きょうが一番疲れるかも｣ （西本明日華記者）「午前8時過ぎの名古屋駅前です。きょうはGW明けということで。スーツ姿で出勤する人の姿が多く見られます」 GWが終わり、多くの会社ではきょうから仕事です。 （40代）「GW