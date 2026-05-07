東北地方は、明日8日は広く雨で、午後は太平洋側を中心に雷雨に注意が必要です。9日(土)は天気が回復しても風が強まるため、交通機関への影響などにご注意ください。10日(日)は穏やかに晴れて行楽日和でしょう。次の土日も晴れますが、最高気温は25℃以上の夏日の地点が続出する予想です。早くも熱中症に注意が必要です。雷雨のち強風交通影響に注意明日8日(金)は、2つの低気圧が東北地方を挟むように通過する影響で広く雨が降る