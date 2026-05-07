香川真司はかつてサラゴサでプレーかつてスペイン2部レアル・サラゴサでプレーしていた元日本代表MF香川真司（セレッソ大阪）の現状を現地メディアが特集している。香川は2010年に加入したドイツのドルトムントでセンセーショナルな活躍を見せて世界的な選手へと仲間入り。2012年には名門マンチェスター・ユナイテッドへ引き抜かれた。その後、ドルトムントへの復帰、トルコのベシクタシュへの期限付き移籍を経て、2019年にサ