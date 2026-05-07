2月末から始まったアメリカとイランとの戦闘は終結するのか？トランプ大統領が、「合意に至る可能性は十分にある」と強調しました。（アメリカトランプ大統領）「イランは取引をしたがっている。 過去24時間で非常に良い議論が 行われ、合意に至る可能性は十分にある」トランプ大統領は6日、アメリカメディアのインタビューで、来週行われる予定の米中首脳会談までにイランと合意できる可能性があると述べました。また、ト