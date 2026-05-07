三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーであり、ソロアーティストとしても精力的に活動するGAN（岩田剛典）のニューシングルのタイトルが「Who's Next / RISE NOW」に決定した。あわせて、最新のアーティスト写真および全CDシングル形態のジャケット写真も公開された。【写真】「また若返ってる」“さっぱり”ニューヘアを披露した岩田剛典「Who's Next / RISE NOW」は7月1日に発売となる。両A面シングルとなっており、楽曲の詳細は