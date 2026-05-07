ロックバンド・GLAYのTERU（54）が7日、バンドの公式インスタグラムに登場。来月にイタリア・ヴェネツィアで開催を予定するファンクラブ発足30周年記念ライブを前に、イタリア大使館を訪れたことを報告し、駐日イタリア共和国大使のマリオ・アンドレア・ヴァッターニ氏との2ショットを披露した。【写真】「世界のTERUですね」イタリア大使との2ショットが公開されたTERUヴェネツィア公演『HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY S