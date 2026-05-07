モデルでタレントの細川愛倫が６日に自身のインスタグラムを更新し、「３万人ありがとうございます♥これからもみんなが楽しめる投稿するねこれからもたくさん応援お願いします」と記し、フォロワー３万人到達を報告。青い空と海が見える壁も天井も白の部屋での写真を投稿し、感謝の思いを伝えた。細川はソフトバンク・細川亨コーチの娘で早大在学中の２４年から本格的に芸能活動を開始。グラビアやテレビ、ＣＭなど