お笑いタレントの山口智充さんが自身のインスタグラムで、かつての愛車の写真を投稿しています。 【写真を見る】【 山口智充 】「#普通のセダン」「グリルはど正面が映えますね」先代のコンフォートを愛でる山口さんが投稿したのは「以前乗ってた元教習車のコンフォート」とのこと。5年ほど前に立体駐車場で撮ったこの写真について「後ろの壁の色めっちゃ可愛かった」と振り返り、「この年代の普通のセダンのグリルはど正面が